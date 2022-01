Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Union Kervenheim setzt weiter auf Coach Ismet Bozan

Kevelaer Der Verein hat die Zusammenarbeit mit dem Gocher bis 2023 verlängert und bleibt zuversichtlich, den Klassenerhalt noch schaffen zu können.

Ismet Bozan bleibt Coach des Fußball-B-Ligisten Union Kervenheim, der in der Gruppe zwei als Vorletzter tief im Abstiegskampf steckt. Er hat sich wie Co-Trainer Alex Horsten bis zum Sommer 2023 an den Verein gebunden. „Ismet Bozan und seine Kollegen haben richtig etwas vor. Langfristig wollen wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben zuletzt viele Verletzte gehabt, weshalb wir in den vergangenen Monaten unten reingerutscht sind. Aber wir sind uns sicher, dass wir auch mit der Hilfe von zwei Neuzugängen da wieder herauskommen werden“, sagt Thomas van Wickeren, Sportlicher Leiter bei Union Kervenheim.

Der gebürtige Gocher Ismet Bozan begann bei der Viktoria mit dem Fußball und war für seinen Heimatverein zunächst auch im Seniorenbereich aktiv. Später schloss er sich der Gocher Concordia an. Die DJK Labbeck-Uedemerbruch und der Kevelaerer SV waren die weiteren Stationen des Übungsleiters. Seit dem vergangenen Sommer steht Bozan in Kervenheim an der Seitenlinie. „Ismet Bozan baut etwas bei uns auf und passt perfekt zur Mannschaft“, sagt Thomas van Wickeren, der mit Özden Özkacar auch einen neuen Coach für die zweite Mannschaft in der Kreisliga C gefunden hat.