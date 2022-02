Fußball-Kreisliga A : Der TSV Weeze II möchte frühzeitig den Klassenerhalt schaffen

Tim Dünte ist mit der Entwicklung seines Teams zufrieden. Foto: FuPa

Weeze Platz fünf in der Qualifikations-Gruppe 1 lautet das Ziel. Ein Schritt dorthin soll am Sonntag im Nachholspiel beim Kranenburg gemacht werden.

Der TSV Weeze II macht den Anfang. Die Mannschaft bestreitet am Sonntag beim TuS Kranenburg das erste Meisterschaftsspiel im neuen Jahr in der Qualifikations-Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern und hat ein großes Ziel vor Augen. „Wir möchten uns als Tabellenfünfter für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Dann haben wir den Klassenerhalt in jedem Fall schon einmal in der Tasche“, sagt Trainer Tim Dünte. Die Chancen stehen nicht schlecht. Mit einem Sieg in Kranenburg können die Blau-Gelben bis auf einen Punkt an den aktuellen Tabellenfünften SG Kessel/Hommersum-Hassum heranrücken, der schon zwei Spiele mehr ausgetragen hat.

Dünte ist mit der Entwicklung seiner jungen Mannschaft sehr zufrieden. „In der abgebrochenen Vorsaison hatten wir einige Probleme, da wir uns als Aufsteiger erst noch an das höhere Niveau in der A-Liga gewöhnen mussten. Inzwischen haben wir gezeigt, dass wir sehr gut mithalten können“, so der TSV-Coach.

Dabei lief für die Weezer Reserve durchaus nicht immer alles nach Wunsch. Regelmäßig musste der A-Ligist Leistungsträger an die erste Mannschaft abstellen, die in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpft. Dünte: „Diese Situation haben wir auffängen können, weil Spieler aus der zweiten Reihe erfolgreich in die Bresche gesprungen sind.“ Dennoch dürfte die Tatsache, dass Dünte von Spieltag zu Spieltag improvisieren und fast ständig die Aufstellung ändern musste, den einen oder anderen Punkt gekostet haben. Der Weezer Trainer beklagt sich nicht: „Das ist zwar nicht schön. Aber eine Reserve-Mannschaft ist nun einmal in jedem Verein der Unterbau.“

In der Qualifikationsrunde hat der TSV Weeze II noch vier Spiele vor der Brust und kann Platz fünf aus eigener Kraft erreichen. Dennoch weiß Dünte ganz genau, dass auf seine Mannschaft noch viel Arbeit wartet: „Wir müssen in jeder Partie spielerisch und kämpferisch an unsere Grenzen gehen, um erfolgreich zu sein.“