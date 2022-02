Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Jetzt beginnt das Abenteuer erst richtig

Tine Hinz hat sich mit starken Leistungen im Regionalliga-Team für höhere Aufgaben empfohlen. Foto: Norbert Prümen

Kerken Zweite Handball-Bundesliga der Frauen: Im 15. Anlauf durfte Aufsteiger TV Aldekerk endlich das erste Erfolgserlebnis feiern. Das 28:28 in Bremen soll keine Eintagsfliege bleiben. Am Sonntag kommt die SG H2Ku Herrenberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Der Anfang ist gemacht. Die Handballerinnen des TV Aldekerk verzeichnen im „Abenteuer Zweite Bundesliga“ endlich das erste Erfolgserlebnis. Die Mannschaft um Trainerin Yvonne Fillgert bestätigte am vergangenen Samstag den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen und belohnte sich nach zuvor 14 Niederlagen in Serie mit etwas Zählbarem. Nach dem verdienten 28:28 beim SV Werder Bremen richten Angelina Huppers und ihre Mitspielerinnen den Blick direkt schon wieder nach vorne.

Sie hatte eine überragende Form mit in die Hansestadt genommen, war von Rechtsaußen bis in den linken Rückraum von allen Positionen torgefährlich und maßgeblich daran beteiligt, dass der Aufsteiger nach 60 Minuten jubeln durfte. „Klar freuen wir uns jetzt über den Punktgewinn“, sagt Huppers. „Wir freuen uns, dass wir endlich in der Liga angekommen sind. Wir sind auf den Geschmack kommen. Jetzt möchten wir in der Rückrunde noch weitere Punkte einfahren.“

Info Drei Spielabsagen wegen Corona Spielausfälle Der TV Aldekerk ist wegen der Pandemie am Wochenende von drei weiteren Absagen betroffen. Frühzeitig stand fest, dass die Partie der Regionalliga-Männer bei der SG Langenfeld nachgeholt werden muss. Betroffen sind außerdem die beiden Reservemannschaften. Das Spiel der Verbandsliga-Männer beim Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen fällt ebenso aus wie die Begegnung der Regionalliga-Frauen beim MTV Köln.

Die nächste Chance bietet sich dem Aufsteiger am kommenden Sonntag, wenn ab 16 Uhr das Team der Spielgemeinschaft H2Ku Herrenberg aus der Mitte Baden-Württembergs Gast in der Vogteihalle ist. Das Markenzeichen des Gegners in der laufenden Saison ist die Unbeständigkeit. Nach einem verpatzten Saisonstart fiel die Mannschaft von Trainer Mike Leibssle in der Folgezeit mit Niederlagen gegen die beiden anderen Aufsteiger genauso auf wie mit einer überzeugenden Leistung beim Heimsieg gegen das Topteam aus Gräfrath am vergangenen Wochenende.

Die Grün-Weißen haben sich damit aber in der Vorbereitung auf das Duell nur am Rande beschäftigt. ATV-Trainerin Yvonne Fillgert wird nicht müde, ihr Team erst an eigene Stärken und die Vermeidung eigener Fehler zu erinnern, ehe man auf den Gegner guckt. „Natürlich wollen wir möglichst an die gute Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen“, sagt die Trainerin. „Das war gut, wir wollen das Positive gerne bestätigen. Das Hinspiel in Herrenberg haben wir 22:35 verloren und sind unter Wert geschlagen worden. Da ist Wiedergutmachung angesagt. Und ich bin auch guten Mutes, dass uns das am Sonntag gelingen kann.“ An der personellen Situation bei den Grün-Weißen hat sich gegenüber der Vorwoche nicht allzu viel verändert. Nach wie vor fehlen dem ATV im Spiel gegen den derzeitigen Tabellenelften, der allerdings auch schon drei Spiele mehr als die Verfolger bestritten hat, wichtige Spielerinnen. Erneut muss Fillgert ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen.