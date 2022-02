Volleyball : „Wir sind bereit für die Dritte Liga“

Eintracht-Vorsitzender und Hygiene-Beauftragter in Personalunion: Hartmut Harmsen traut der Mannschaft in der Aufstiegsrunde den großen Wurf zu. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Interview Geldern Vor dem Start der Aufstiegsrunde gibt der Vorstand des VC Eintracht Geldern grünes Licht. Das Auftaktspiel in Borken muss verschoben werden, weil sich einige Spielerinnen des Gegners mit dem Coronavirus infiziert haben.

Von Volker Himmelberg

Corona mischt auch in der Aufstiegsrunde zur Dritten Volleyball-Liga der Frauen kräftig mit. Am Samstag sollte der VC Eintracht Geldern, der mit zehn Punkten aus den Vorrundenspielen gegen PTSV Aachen II und VTV Freier Grund als Tabellenführer gesetzt ist, mit dem Spitzenspiel beim RC Borken-Hoxfeld II (acht Zähler) starten. Doch die Partie muss verschoben werden, weil sich einige Borkener Spielerinnen mit dem Virus infiziert haben. Abgesehen von den aktuellen Widrigkeiten ist der Weg in Richtung Liga drei frei für die Gelderner Mannschaft um Trainer Eung-Zoll Chung. Vor drei Jahren hatte der VC Eintracht Geldern angesichts der Kosten und Auflagen, die mit der Dritten Liga verbunden sind, auf Relegationsspiele gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga Nord verzichtet. Diesmal gibt der Vorstand um den Vorsitzenden Hartmut Harmsen grünes Licht.

2019 hatten Sie noch betont, dass die Dritte Liga für einen vergleichsweise kleinen Verein wie den VC Eintracht Geldern eine Nummer zu groß ist. Woher kommt der Sinneswandel ?

Info Noch sechs Spiele bis zum Aufstieg Samstag, 19. Februar: VC Eintracht – SG SV Werth/TuB Bocholt. Sonntag, 27. Februar: TV Hörde II – VC Eintracht. Sonntag, 6. März (vorläufiger Termin): RC Borken-Hoxfeld II – VC Eintracht. Samstag, 12. März: VC Eintracht – RC Borken-Hoxfeld II. Sonntag, 27. März: SG SV Werth/TuB Bocholt – VC Eintracht. Samstag, 9. April: VC Eintracht – TV Hörde II.

Hartmut Harmsen Prinzipiell sehe ich das immer noch so. Aber diesmal haben wir der Mannschaft versprochen, dass wir den Weg mitgehen, falls sie den Aufstieg schaffen sollte. Die Spielerinnen möchten diesmal unbedingt das Ziel erreichen, da sind auch wir dann bereit für die Dritte Liga.

Worauf müsste sich der Verein in der Dritten Liga einstellen?

Harmsen Die Unterschiede zur Regionalliga sind gravierend. Das fängt bei den weiten Reisen zu Auswärtsspielen an. Erstmals müssten wir Eintrittsgeld erheben, vorgeschrieben sind mindestens 2,50 Euro für Erwachsene. Die Abgaben an den Verband und die Kosten für Schiedsrichter steigen. Dann benötigen wir für die Heimspiele einen festen Hallensprecher, Ballkinder und Wischer, die bei Feuchtigkeit auf dem Boden sofort zur Stelle sind. Wir können nur hoffen, dass uns unsere Sponsoren auch in Zukunft treu bleiben und vielleicht noch der eine oder andere Unterstützer hinzukommt.

Die Mannschaft startet als Tabellenführer in die Aufstiegsrunde. Trauen Sie ihr das Meisterstück zu?

Harmsen In jedem Fall. Das liegt vor allem auch daran, dass mich die Spielerinnen in der laufenden Saison schon so oft positiv überrascht haben. Immer dann, wenn ich skeptisch war, hat die Mannschaft letztlich doch gewonnen. In vielen engen Spielen hat die nötige Nervenstärke den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben. Da erkennt man natürlich auch die Handschrift unseres Trainers.

Haben Sie den Vertrag mit Eung-Zoll Chung bereits für die nächste Saison verlängert?

Harmsen Offiziell steht das zwar noch aus. Aber wir sind sehr zufrieden, weil der Trainer einfach ausgezeichnete Arbeit leistet. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich ,Scholle‘ bei uns sehr wohlfühlt. Also sollte einer weiteren Zusammenarbeit nichts im Wege stehen.

Gleich das Auftaktspiel fällt aus, weil sich einige Borkener Spielerinnen mit dem Coronavirus infiziert haben. Gehen Sie davon aus, dass der Spuk ein Ende hat, wenn im September die neue Volleyball-Saison beginnt?

Harmsen Leider nein. Wenn man realistisch an die Sache herangeht, steht zu befürchten, dass uns alle das leidige Corona-Thema noch ein wenig länger beschäftigen wird. Ich bin momentan nicht nur Vorsitzender, sondern auch noch Hygiene-Beauftragter unseres Vereins. Wir nehmen beispielsweise die Einlasskontrollen bei den Heimspielen und die Maskenpflicht auf den Rängen sehr ernst. Und unsere Mannschaften wissen sowieso ganz genau, was sie zu tun haben.

Noch einmal zurück zum Sport: Muss die Mannschaft verstärkt werden, falls der Aufstieg gelingen sollte?