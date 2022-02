Fußball-Niederrheinpokal der Frauen : Der Traum vom Halbfinale platzt in der Verlängerung

Jana Claus (am Ball) brachte die Viktoria zunächst in Führung. Foto: Klaus Schopmans

Kevelaer Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk verliert nach 120 spannenden Minuten mit 2:3 beim SV Mülheim-Heißen. Trainer Uli Berns beklagt harte Gangart des Gegners.

Frauenfußball-Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk hat sich aus dem Niederrhein-Pokal verabschiedet. Die Mannschaft musste sich beim Ligarivalen SV Mülheim-Heißen mit 2:3 (1:0, 2:2) nach Verlängerung geschlagen geben. In der zweiten Hälfte der Extraschicht standen nur noch zehn Spielerinnen der Viktoria auf dem Platz, weil Trainer Uli Berns keine Wechselmöglichkeit mehr hatte. Auch eine Folge der ruppigen Spielweise des Gegners.

Berns erhob nach der Partie schwere Vorwürfe: „Wir wussten zwar, dass wir es mit einem robusten Gegner zu tun bekommen. Aber dass sich eine Mannschaft nach einem rüden Foul abklatscht, während unsere Spielerin mit einer Kopfverletzungen vom Platz muss, habe ich in meiner Trainerzeit noch nicht erlebt.“

Der Unparteiische setzte dem Treiben auf dem Platz, das sich phasenweise am Rande des Erlaubten bewegte, kein Ende. „Der Schiedsrichter sagte mir vor dem Spiel noch, dass er viel laufen lässt. Da hatte er nicht zu viel versprochen“, so Berns. Zum Spiel: Die Viktoria war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und lag zur Pause nach einem Tor von Jana Claus (24.) verdient in Führung. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel traf Marei Schidtmann unglücklich ins eigene Netz. Doch Vivian Tepaß sorgte in der 66. Minute für die erneute Führung der Gäste. Wenig später verpasste die Angreiferin die Vorentscheidung, als sie nur den Pfosten traf.

Die Schlussphase der regulären Spielzeit gehörte allerdings dem Gegner. Heißen glich in der 74. Minute aus und hatte weitere Chancen. Viktoria-Torhüterin Lisa Hönning hielt einen Elfmeter und erzwang die Verlängerung, in der die Mülheimerinnen in Überzahl fünf Minuten vor dem Abpfiff den Siegtreffer erzielten.

„Meine Mannschaft hat spielerisch nicht das abgerufen, was sie kann. Leider haben wir uns vom Gegner den Schneid abkaufen lassen. Ich hoffe jetzt nur, dass es keine schlimmen Verletzungen gegeben hat. Schließlich treffen wir schon am Sonntag in der Meisterschaft auf Spitzenreiter FV Mönchengladbach“, sagte Uli Berns.