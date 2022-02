Fußball : Müller dreht mit Hattrick den Spieß um

Kreis Kleve Testspiele: Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum gewinnt 4:3 bei TuRa Brüggen, deutliche Niederlagen für die Bezirksligisten SV Walbeck und SV Straelen II.

Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum hat sich in der Winterpause verstärkt. Nachdem der Verein bereits Jasin Saiti vom Oberligisten 1. FC Mönchengladbach verpflichtet hatte, steht jetzt auch der Japaner Yoshinori Nomura als Neuzugang fest. „Nach dem Abgang von Robin Barth haben wir mit Nomura die Lücke in der Offensive geschlossen“, sagt Sportlicher Leiter Timo Pastoors. Beim 4:3 (1:2) im Testspiel beim Bezirksligisten Tura Brüggen kamen beide Spieler am Mittwochabend zum Einsatz. Gegen den engagierten Gastgeber hatte der Landesligist zunächst Probleme und geriet im ersten Durchgang zweimal in Rückstand. Markus Müller erzielte in der 36. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Auch nach der Pause hatte der Bezirksligist zunächst mehr vom Spiel und erhöhte in der 76. Minute auf 3:1. Doch der Favorit sollte noch als Sieger den Platz verlassen. Innerhalb von acht Minuten erzielte Torjäger Markus Müller einen lupenreinen Hattrick und machte den Wachtendonker 4:3-Erfolg perfekt.