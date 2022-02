Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen überzeugt und feiert einen Sieg fürs Selbstvertrauen

Noemie Stangenberg (am Ball) präsentierte sich in Spiellaune und trug neun Treffer zum siebten Saisonsieg des SV Straelen bei. Foto: Norbert Prümen

Straelen Gastgeberinnen knüpfen beim 28:20 gegen die SG Überruhr wieder an bessere Zeiten an und festigen den sechsten Tabellenplatz. Noemie Stangenberg mit neun Toren erfolgreichste Werferin.

Floeth: „Anstatt auf 14:8 zu stellen, kassieren wir nach zwei unnötigen Fehlern innerhalb von 29 Sekunden zwei Gegentore und liegen zur Pause nur mit drei Toren vorn. Das war echt ärgerlich.“ Der Ärger war jedoch schnell verflogen. Nach der Pause verschaffte sich der SV Straelen eine beruhigende 20:13-Führung und bog damit auf die Siegerstraße ein. Die Gastgeberinnen blieben am Drücker, obwohl sich Zoé Daguhn und Noemie Stangenberg in der Schlussphase einer Sonderbewachung erfreuten. „Diese überzeugende Leistung macht Lust auf mehr“, so Thomas Floeth. Am kommenden Sonntag erhält seine Mannschaft die Gelegenheit, den guten Eindruck beim punktlosen Schlusslicht GSG Duisburg zu bestätigen.