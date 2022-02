Handball : Der Spitzenreiter ist gewarnt, Frauen stehen vor Pflichtaufgabe

Straelen Die Reise nach Dinslaken bedeutet für den Landesliga-Tabellenführer SV Straelen Stolpergefahr. Das Oberliga-Team tritt beim punktlosen Schlusslicht GSG Duisburg an.

Der Tabellenführer der Handball-Landesliga ist gewarnt. Schon im Hinspiel musste der SV Straelen harte Arbeit verrichten, ehe der 26:20-Heimsieg gegen den MTV Dinslaken II unter Dach und Fach war. „Das wird eine ganz harte Nummer“, sagt Trainer Dietmar Beiersdorf vor der Neuauflage des Duells, das am Samstag um 18 Uhr in der Dinslakener Douvermann-Sporthalle beginnt.

Der Gegner hat einen herausragenden Spieler in seinen Reihen: Mittelmann Niko Czeslik ist mit viel Tempo und Spielwitz unterwegs. Wie wichtig er für das Team ist, wurde beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften offensichtlich. Erst als er verletzt von der Platte musste, konnten die Grün-Gelben eine bis dahin enge Partie relativ deutlich für sich entscheiden.

Damit sich das Erfolgserlebnis wiederholt, muss der SVS an die Leistung der Vorwoche anschließen. Mindestens. „Gegen Xanten haben die Jungs vor allem in der Abwehr eine starke Leistung gezeigt“, sagt Beiersdorf und hofft auf einen weiteren konzentrierten und engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Die Gäste müssen voraussichtlich ohne ihren Spielmacher Mike Beyer auskommen. „Wir haben aber Alternativen“, so Beiersdorf.