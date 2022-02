Schwimmen : Tobias Windisch verbessert Uralt-Rekord

Geldern Der SC Delphin Geldern belegt beim Nando-Burchard-Schwimmfest in Essen Platz zwei in der Gesamtwertung. Die Talente freuen sich über viele Medaillen und Bestzeiten.

Beim traditionsreichen Nando-Burchard-Schwimmfest in Essen mischte das Wettkampf-Team des SC Delphin Geldern einmal mehr ganz vorne mit. Der Verein hatte 31 Talente ins Rennen geschickt, die insgesamt 147 Starts absolvierten. Die Ausbeute der Gelderner Schwimmerinnen und Schwimmer kann sich sehen lassen: Mit 31 Gold-, 23 Silber- und 22 Bronzemedaillen belegte der SC Delphin hinter der SG Gelsenkirchen Platz zwei in der Gesamtwertung und ließ gleich 18 Vereine hinter sich.

Besonderen Grund zur Freude hatte Tobias Windisch. Der 16-Jährige, der sich in den vergangenen Wochen intensiv auf den Wettkampf vorbereitet hatte, schlug über 100 Meter Brust in ausgezeichneten 1:12,44 Minuten an und knackte damit einen Uralt-Gelderlandrekord, der mehr als 30 Jahre lang in der Bestenliste gestanden hatte.