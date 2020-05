Tischtennis : TTC Straelen/Wachtendonk II schafft Sprung in die Kreisliga

TTC Straelen/Wachtendonk II schafft Sprung in die Kreisliga

Straelen/Wachtendonk Im vergangenen Jahr hat die Mannschaft den Aufstieg als Tabellenzweiter noch knapp verpasst. Jetzt ist das Team, das beim Abbruch der Saison wegen der Corona-Krise an der Spitze stand, am Ziel.

Die zweite Mannschaft des TTC Straelen/Wachtendonk hat im zweiten Anlauf den Aufstieg in die Tischtennis-Kreisliga Krefeld geschafft. Im vergangenen Jahr hatte die Mannschaft als Tabellenzweiter vergeblich auf eine Aufstiegsrunde gehofft, weil die Kreisliga seinerzeit bereits die Sollstärke von zwölf Mannschaften erreicht hatte.

Jetzt hat’s geklappt: Weil das Team zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs am 13. März die Tabelle angeführt hatte, darf es in der kommenden Spielzeit eine Klasse höher aufschlagen. „Wir waren schon wochenlang Spitzenreiter und hatten die Spiele gegen den Kempener LC II und TTC BR Schaephuysen schon hinter uns. Deshalb geht die Wertung in Ordnung“, sagt TTC-Kapitän Pascal Nabben.