Fußball : Kunstrasenplatz des SV Walbeck ist fertiggestellt

Walbeck Innerhalb von nur fünf Monaten entstand die zu 90 Prozent geförderte Anlage des Sportvereins, der zu dem gelungenen Projekt mit erheblicher Eigenleistung beigetragen hat. Wann das Feld offiziell eingeweiht werden kann, steht noch in den Sternen.

Da liegt er nun in seiner ganzen Pracht, im satten Grün mit umweltfreundlichem Korkgranulat – der neue Walbecker Kunstrasenplatz. Beim Betreten der Anlage juckt es den Fußballer in den Füßen, gleich den Ball über die ebene Fläche zu jagen. Doch wann hier der erste Ball rollt, bleibt in Corona-Zeiten einstweilen ungewiss.