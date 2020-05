Schützenbruderschaft Wachtendonk-Gelinter : Mehr Schub durch neues Luftgewehr

Wachtendonk Die Vereinigte St.-Sebastianus- und St. Michaels-Schützenbruderschaft Wachtendonk-Gelinter hat für die Schießabteilung ein neues Luftgewehr erhalten. Die Volksbank an der Niers und die Firma Heistrüvers sind die Sponsoren.

Die Bruderschaft feierte 2019 den Zusammenschluss der beiden ehemals eigenständigen Bruderschaften St. Sebastianus und St. Michael vor 50 Jahren. Das Schützenfest in Wachtendonk stand ganz im Zeichen dieses Vereinigungsjubiläums. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Volksbank an der Niers und dank der logistischen Unterstützung durch die Firma Jagd & Mode Heistrüvers sowie einer weiteren privaten Spende konnte die Bruderschaft für ihre Schießgruppe ein neues Luftgewehr erwerben. Allen, die zur Anschaffung des neuen Luftgewehres beigetragen haben, gilt ein herzlicher Dank. Die Schießgruppe der Schützenbruderschaft erfährt in jüngerer Vergangenheit wieder Zulauf bei den aktiven Schützen. Zum einen trägt der vor einigen Jahren in Eigenregie erstellte Schießraum auf dem Holleshof in Wachtendonk dazu bei, aber auch der durch die Schießgruppenführung eingeleitete neue Weg – Wettkampfschießen in Straelen, gemeinsame Aktionen mit der Gesamtbruderschaft – stärken die Gemeinschaft in der Schießgruppe und das Interesse der Mitglieder am Schießsport. Ein weiterer Motivationsschub für die Schießgruppe wird bestimmt auch das neue Luftgewehr. Die Anzahl der Mitglieder bei der Übergabe des neuen Sportgeräts beeindruckte die Sponsoren, Michael Janßen von der Volksbank an der Niers und Dirk Heistrüvers.