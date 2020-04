Videokonferenzen im FVN : Das Dilemma des Fußball-Verbandes

Niederrhein Die Tendenz ist nach den ersten Videokonferenzen klar: Die Mehrheit der Vereine wünscht sich einen Abbruch der Saison. Doch so einfach ist das für den Verband Niederrhein nicht, weil seine Regularien diesen Fall nicht vorsehen.

Die Tendenz ist klar. Und daran wird sich wohl in den kommenden Tagen nichts ändern, wenn der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) die nächsten Videokonferenzen startet, um an der Basis abzufragen, wie mit der seit Mitte März ausgesetzten Spielzeit 2019/2020 umgegangen werden soll. Das Bedürfnis bei den Vereinen ist in unsicheren Zeiten wegen der Corona-Krise groß, wenigstens in einem Punkt schnell Klarheit zu haben. Deshalb haben sich die Klubs in der Ober-, Landes- und Bezirksliga mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, einen Schlussstrich unter die Spielzeit zu ziehen. Mittlerweile stellen sich viele Klubs dabei die Frage, warum es dem Fußball so schwer fällt, die Saison zu beenden, während dies in den meisten anderen Sportarten längst geschehen ist.