Fußball : Patrick Jetten sichtet weiter Talente für den SV Straelen

Straelen Dem 39-jährigen Budberger gefällt der Job beim souveränen Spitzenreiter in der Oberliga. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung des Vereins und Trainerin Inka Grings.

Patrick Jetten arbeitet auch in der kommenden Saison als Scout für den SV Straelen, aktuell souveräner Spitzenreiter der Fußball-Oberliga. Der ehemalige Coach des SV Budberg, der seine Arbeit als Talentsichter in Straelen im vergangenen Sommer begonnen hatte, gab dem wahrscheinlichen Aufsteiger in die Regionalliga seine Zusage für eine weitere Spielzeit. „Diese Tätigkeit macht mir viel Spaß, die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung beim SV Straelen ist sehr angenehm“, sagt der 39-Jährige.

Dass der Job eines Talentsichters in Corona-Zeiten nicht so einfach ist, gibt Jetten zu: „Es finden nun mal keine Spiele statt, die man besuchen könnte. Auf der anderen Seite haben wir schon vor dem Abbruch der Saison etliche Spieler beobachtet.“ Grundsätzlich gefällt ihm an seiner Arbeit, dass er sich nun vorwiegend auf Plätzen aufhält, auf denen Spiele der Regional- oder Oberliga sowie der A-Junioren-Bundesliga stattfinden. Am Ende sind es dann laut Jetten vielleicht eine Handvoll Akteure, deren Verpflichtung der SV Straelen ernsthaft in Erwägung zieht. Und dies auch in Zukunft dank der Unterstützung von Patrick Jetten.