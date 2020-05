Sport in der Corona-Krise : Der Vereinssport vor dem Neustart

An Wettkämpfe ist auch in der Leichtathletik vorerst nicht zu denken, an einen eingeschränkten Trainingsbetrieb aber vielleicht schon bald. Foto: Koster, Karin (kost)

Kreis Kleve Der Sport macht sich die Hoffnung, dass Training im Freien ab dem 11. Mai wieder möglich ist. Die Klubs würden es begrüßen, weil es ein erster kleiner Schritt zurück zu einem normalen Vereinsleben wäre, das vermisst wird.

Von Joachim Schwenk

Die Sportminister der Länder haben einstimmig den Beschluss gefasst, dass der Trainingsbetrieb im Freizeit- und Breitensport nach und nach wieder ermöglicht werden soll. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat ein Konzept mit zehn Leitplanken erarbeitet, wie das in der Corona-Krise möglich wäre – auf Außenanlagen und nicht in den Sporthallen. Jetzt gibt es die Hoffnung, dass am Mittwoch bei der nächsten Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs Lockerungen für den Sport beschlossen werden, die schon ab dem 11. Mai gelten könnten. Klar ist, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wieder der Alltag im Sport einkehren wird. Doch die Klubs im Kreis Kleve würden jeden kleinen Schritt zurück zur Normalität begrüßen, damit sich wenigstens wieder ein Hauch von Vereinsleben entwickeln kann, das in den vergangenen Wochen zum Erliegen gekommen ist.

So sieht es auch Helmut Tripp, Vorsitzender des VfL Merkur Kleve, der seine für Ende August geplanten Feiern zum 125-jährigen Bestehen absagen musste und 2021 nachholen will. Tripp, der beim VfL das Frauen-Team im American Football trainiert, würde selbst zwar nicht als Übungsleiter zur Verfügung stehen. „Denn meine Frau gehört zur Risikogruppe, deshalb bin ich aus dem Trainingsbetrieb raus.“ Doch er weiß auch, dass viele Mitglieder „das Vereinsleben, die Geselligkeit“ vermissen.

Info Zehn Leitplanken des Deutschen Sportbundes Vorgaben Der Deutsche Olympische Sportbund hat zehn Leitplanken für die Wiederaufnahme des Vereinssports aufgestellt. Darin heißt es unter anderem, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden und Körperkontakte wie Händeschütteln unterbleiben müssen. Es soll nur im Freien trainiert werden, Vereinsheime und Umkleidekabinen müssen geschlossen bleiben. Außerdem sollten die Trainingsgruppen verkleinert werden. Informationen zu den Vorgaben gibt es im Internet unter www.dosb.de

„Deshalb würde ich es generell gut finden, wenn ein Hauch von Normalität im Sportbetrieb zurückkehren würde. Man muss halt gut überlegen, was man als Verein anbietet und was nicht.“ Dies müsse in Gesprächen mit den Übungsleitern geklärt werden, die wiederum auch bereit sein müssten, das Training zu leiten. Tripp: „Das muss jeder Übungsleiter für sich selbst entscheiden.“

Der Tennissport drängt schon seit einiger Zeit darauf, zurück auf die Plätze zu können. Der Verband Niederrhein hat auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Medensaison verspätet über die Bühne zu bringen, weil die Abstandregel im Tennis wenigstens im Einzel leicht eingehalten werden könnte. „Wir wollen auf den Platz und sind schon seit Wochen bereit dazu“, sagt Günter Grofe, Vorsitzender des TC Grün-Weiß Geldern. Auch für ihn sei wichtig, „dass dann wieder eine Art Vereinsleben aufkommen würde“. Wobei für ihn klar ist, „dass auch nur die Mitglieder auf die Anlage dürften, die auf einem der zehn Plätze spielen“. Der Vorstand werde jetzt überlegen, wie das zu organisieren sei.

„Sobald die Möglichkeit besteht, unter vertretbaren Auflagen zu trainieren, wollen wir anfangen, obwohl etwa im Fußball nur ein stark eingeschränkter Übungsbetrieb möglich ist. Doch die Hauptsache ist, dass wieder eine Art von Gemeinschaftsgefühl entsteht, auch wenn Abstandsregeln eingehalten werden müssen“, sagt Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve, bei dem Fußballer, Tennisspieler, Karatesportler und Gymnastikgruppen aktiv sind. Thyssen hält es für wichtig, dass dem Sport erlaubt wird, „einen ersten Schritt zurück zur Normalität“ zu machen. „Aber gerade im Fußball wird es noch einige Zeit dauern, bis an ein normales Training mit Zweikämpfen zu denken ist – und erst recht bis zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs“, so Thyssen.

Die Hoffnung, dass ein Trainingsbetrieb auf seiner Reitanlage unter Auflagen bald wieder möglich ist, hat auch der RV Asperden-Kessel. Wolfgang Kösters, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins, der seit 100 Jahren besteht, hält dies auch für möglich. „Das wäre keine große Herausforderung für uns. Denn unsere Außenanlagen sind weitläufig genug, dass dort für kleine Gruppen von vier oder fünf Reitern Unterricht gegeben werden könnte. Wenn das möglich wäre, dann wäre das ein großer Schritt“, sagt Kösters. Ohnehin seien die Reiter des Vereins, die bei sich zu Hause nicht über geeignete Möglichkeiten verfügen, schon auf die Anlage gekommen, um ihre Pferde zu bewegen. Kösters: „Denn das ist zwingend notwendig“.