Tennis Der TC Issum nimmt die nächste Hürde

Die Hürde Hilden meisterten der Kapitän und seine Teamgefährten schon einmal ganz souverän. Bereits in den Einzeln sorgte der Tabellenführer für die Entscheidung. Spitzenspieler Frank Elting (7:6, 6:1), Frank Janssen (6:3, 6:0), Hubert Angenendt (6:1, 6:1) und Gerd Polzin (6:1, 6:0) gewannen ihre Matches jeweils in zwei Sätzen. Punkt Nummer fünf steuerte der Engländer John Barrett bei, der im ersten Durchgang mit 3:0 in Führung lag, als sein Gegner wegen einer Zerrung aufgeben musste. Lediglich Rainer Hampel hatte an Position vier mit 5:7, 3:6 das Nachsehen. Anschließend ging ein Doppel kampflos an die Blau-Weißen, außerdem siegten Hampel/Angenendt mit 6:2 und 6:4. In den nächsten beiden Spielen dürfte sich entscheiden, ob der Issumer Traum von der Regionalliga in Erfüllung geht. Am Samstag, 3. Juni, steht am Vogt-von-Belle-Platz das Spiel gegen den Rochusclub Düsseldorf II auf dem Programm. Zwei Wochen später ist der aktuelle Spitzenreiter bei Meiderich 03 gefordert. „Wenn beide Mannschaften in Bestbesetzung antreten, handelt es sich um sehr starke Gegner, die uns nichts schenken werden“, warnt Angenendt.