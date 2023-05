Turnier für die Deutsche Kinderkrebsstiftung Top-Teams bei Fortuna Keppeln für den guten Zweck am Ball

Die besten Teams der Region werden am Samstag, 15. Juli, am Start sein, wenn die Fortuna auf ihrer Anlage am Schafheider Weg das Turnier „Kids cancer fighting Cup“ ausrichtet. Regionalligist 1. FC Bocholt, Regionalliga-Absteiger SV Straelen sowie die Oberligisten 1. FC Kleve und SV Sonsbeck haben zugesagt. Zudem sind Landesliga-Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum, Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld, der aktuelle A-Liga-Spitzenreiter Uedemer SV und der SSV Louisendorf (Kreisliga C) für den guten Zweck am Ball. Und ein ehemaliger Profi wird unter anderem für die Verpflegung zuständig sein. Didi Schacht, der früher unter anderem für den MSV Duisburg und Schalke 04 gespielt hat, kommt mit seinem Currywurst-Stand nach Keppeln.