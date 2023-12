Öffnungszeiten nach Weihnachten So öffnen die Rathäuser zwischen den Jahren

Geldern In der Zeit „zwischen den Jahren“ bleiben das Rathaus der Stadt Geldern und die Kindertageseinrichtungen geschlossen. Dies gilt von Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Dezember. Von dieser Regelung ausgenommen ist das Parkbad Gelderland an der Friedrich-Spee-Straße. Auch eventuell erforderliche Winterdienste und Rufbereitschaften, unter anderem in den Aufgabenbereichen des städtischen Bauhofes und der Stadtgärtnerei, bleiben gewährleistet. Ab Dienstag, 2. Januar, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten.



Kevelaer Die Stadtverwaltung inklusive Tourist-Info und Bürgerbüro bleiben vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Man mache so lange zu, um dadurch Kosten für Heizung und Strom zu sparen, so Stadtsprecherin Lena Hanenberg. Es gibt dafür kein „frei“, sondern die Mitarbeiter bauen dafür Überstunden ab. Das Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob ist vom 23. bis 26. Dezember sowie vom 30. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, ist es von 11 bis 16 Uhr geöffnet. So gibt es in dieser Zeit Ansprechpartner für Touristen. Das Standesamt (im Bürgerbüro) hat Mittwoch, 27. Dezember, und Freitag, 29. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr lediglich für die Beurkundung von Sterbefällen geöffnet.