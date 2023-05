Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern SV Sevelen kann den Aufstieg perfekt machen

Der SV Sevelen kann am heutigen Mittwoch in einer vorgezogenen Begegnung des vorletzten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern als erstes Team den Sprung in die Bezirksliga perfekt machen. Wenn der Tabellenzweite die Heimpartie gegen den SV Walbeck, die um 20 Uhr angepfiffen wird, gewinnt, ist er nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze zu verdrängen. Derzeit hat der SV Sevelen einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Uedemer SV, der am Sonntag, 15.15 Uhr, mit einem Heimsieg gegen Arminia Kapellen-Hamb die Bezirksliga-Rückkehr unter Dach und Fach bringen möchte. Der Dritte Viktoria Winnekendonk liegt vier Punkte hinter Sevelen zurück.