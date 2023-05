Frauenfußball SV Walbeck will im Titelrennen auf Kurs bleiben

Der SV Walbeck muss am Sonntag, 13.30 Uhr, in der Heimpartie gegen die SGS Essen III die Rechnung mit einer Unbekannten machen. „Die Essener Mannschaft ist in dieser Saison extrem schwer einzuschätzen, ist eine richtige Wundertüte, Wenn die SGS einen guten Tag erwischt, kann sie jeden Gegner in der Liga schlagen. Wir müssen unsere Mannschaft aufgrund von Urlaub und Verletzungen ein wenig umbauen“, sagt der Walbecker Trainer Dieter Blomm.