American Football Deutliche Niederlage für die Kevelaer Kings

Stinksauer war Head-Coach Artz. Er sprach vor versammelter Mannschaft in aller Deutlichkeit an, dass das Ergebnis exakt die schwache Trainingsbeteiligung widerspiegele und er sich das nicht mehr allzu lange ansehen werde. Zwei Niederlagen und ein Sieg – so lautet die bisherige Bilanz der Kings. Bis zur nächsten Begegnung haben die Spieler nun Zeit, ihre Einstellung zu überdenken und an den Schwächen zu arbeiten. Kick-off gegen die Black Barons Herne ist am Sonntag, 11. Juni, 15 Uhr, im Hülspark-Stadion.