Regionalliga-Absteiger verstärkt sich SV Straelen verpflichtet Markus Müller

Müller, der am kommenden Montag 35 Jahre alt wird, wuchs in Eberswalde/Brandenburg auf, spielte unter anderem in der Zweiten Liga für Erzgebirge Aue, für den SC Babelsberg in der Dritten Liga und in der Regionalliga für Wormatia Worms und Kickers Offenbach. Der Vollblut-Stürmer wechselte nach der Saison 2018/19 vom FC Gießen aus der Hessenliga an den Niederrhein zum damaligen Bezirksligisten TSV Wachtendonk-Wankum. Er ist verheiratet mit der Fußballerin Marith Müller-Prießen, die 2015 mit dem 1. FFC Frankfurt die Champions League gewann und aktuell am Bergsteg für den SV Walbeck, Spitzenreiter in der Niederrheinliga, spielt. Beide wohnen in Wachtendonk.