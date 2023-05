Fußball-Niederrheinliga der Frauen Der SV Walbeck bekommt sein Endspiel

Vor einer stattlichen Kulisse am Walbecker Bergsteg erwischten die Gastgeberinnen einen guten Start. Bereits in der dritten Minute sahen die Zuschauer die erste Großchance für die Walbeckerinnen, als die Essener Abwehr einen Schuss von Nora Hanßen gerade noch blocken konnte. Zehn Minuten später ging der Tabellenführer in Führung. Nora Hanßen spielte genau in den Lauf von Lena Jansen, die der gegnerischen Torhüterin keine Chance ließ. Nur vier Minuten später sorgte Nora Hanßen mit einer fulminanten Volleyabnahme aus kurzer Distanz für das 2:0. Die Heimelf blieb am Drücker. Essen, zwar spielerisch gefällig, aber mit zu ungenauem Abspiel in der Offensive, hatte in dieser Phase nur wenig entgegenzusetzen. In der 23. Minuten legte der SV Walbeck nach. Ein langer Pass von Lena Jansen landete bei Anja Juntermanns, die überlegt das 3:0 markierte. Kurz darauf nutzten die Gäste ihre bis dahin einzige Torchance durch Caroline Junge, die mit einen gekonnten Heber Walbecks Torhüterin Viola Koblenz überwand. Nora Hanßen hatte zwar wenig später frei stehend das 4:1 auf dem Fuß – doch mit der Walbecker Dominanz war es danach vorbei. Daran änderte auch die Rote Karte (36.) gegen die Essenerin Barakissa Coulibaly nach einer Notbremse gegen Lena Jansen nichts.