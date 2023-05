Reitsport Carolin Ophey gewinnt den Großen Preis von Weeze

Im ebenfalls bestens präparierten Springparcours leistete Georg Broeck­mann ganze Arbeit. Der Routinier weiß ganz genau, wie Hindernisse angeordnet werden müssen, um spannenden Springsport zu garantieren, ohne die Teilnehmer dabei zu überfordern. Stark die Vorstellung der Schimmelstute Contessa in der Springpferdeprüfung der Klasse L, in der Rittigkeit und Springmanier auf dem Bewertungszettel von Petra Simons und Tonius Tielmann standen. Im Sattel der Keppelner Thorsten Nienhaus, der die Con­gress-Tochter mit der Wertnote 8,50 an die Spitze ritt. Eine Goldschleife gab’s auch für Leni Kersting vom Club der Pferdefreude Goch, die in der Qualifikation zur Ponysportförderung Unterer Niederrhein mit Marani die Note 7,90 erzielte. Auf Rang zwei landete die Weezer Lokalmatadorin Linn Marie Berkhout mit Valou (7,60). Ebenfalls über Gold freute sich die Kranenburgerin Carmen Elbers. In der Dressurpferdeprüfung auf A-Niveau, in der es vor allem auf die Natürlichkeit der Bewegungsabläufe ankommt, lieferte sie mit Falcao eine sehenswerte Vorstellung, die von Dieter Kempken und Meike Schmidt mit der Note 8,20 belohnt wurde.