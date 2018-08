SV Straelen sucht in Island nach Verstärkungen.

Straelen Hermann Tecklenburg, Präsident des SV Straelen, macht sich auf den Weg nach Island und schaut sich nach interessanten Spielern um.

Hermann Tecklenburg macht keine halben Sachen. Wahrscheinlich ist er deshalb als Bauunternehmer so erfolgreich. Selbstverständlich erstreckt sich sein Ehrgeiz auch auf den Sport. Der Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen war am vergangenen Samstag zwar unter dem Strich durchaus zufrieden mit dem Auftritt des Neulings bei Rot-Weiß Oberhausen. Doch der Chef der Grün-Gelben hatte von der Tribüne des Niederrhein-Stadions aus auch einige Dinge gesehen, die ihm nicht so gefallen haben.

Die Wechselfrist endet zwar offiziell am 31. August. Doch der Präsident des SV Straelen kennt selbstverständlich die Ausnahmeregelungen und Hintertüren. „Ich kann zum einen auch nach diesem Termin noch arbeitslose Profis verpflichten.“ Zum anderen führt die Spur in den ganz hohen Norden. Genauer gesagt nach Island. Tecklenburg hat den Flieger nach Reykjavik bereits gebucht. Nicht etwa, um sich etwas Abkühlung zu verschaffen oder die schönen Seiten der kargen Wikinger-Insel zu erkunden. Selbstverständlich handelt es sich um eine Dienstreise in Sachen Fußball. Wie zuletzt vor neun Jahren – 2009 kickte der SV Straelen in der damaligen Niederrheinliga – hat Tecklenburg Kontakt zu seinem alten Freund und Weggefährten Larus Gudmundsson aufgenommen. Gudmundsson gehörte als Stürmer zu jener Mannschaft von Bayer 05 Uerdingen, die 1985 den DFB-Pokal gewann und bestritt 17 Spiele für sein Heimatland. Mit seiner Unterstützung lotste Tecklenburg damals die Spieler Andri Sigurjonsson und Magnus Björgvinsson vom isländischen Erstligisten UMF Stjarnan an den Niederrhein. Und es kann gut passieren, dass die Straelener Fans demnächst den Wikinger-Schlachtruf „Huh“ einüben müssen, der bei der EM 2016 in den allgemeinen Fußball-Wortschatz eingegangen ist. „Ich habe neben Larus noch einige weitere Freunde auf Island. Darunter auch ein ehemaliger Nationaltrainer. Selbstverständlich werde ich mir Tipps geben lassen und in Reykjavik einige Spiele anschauen. Falls wir dann noch Bedarf haben, bringe ich zwei, drei gute Spieler mit“, kündigt der Präsident an.