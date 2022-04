Verkehr in Mönchengladbach : Hermann-Piecq-Anlage am Samstag voll gesperrt

Hermann-Piecq-Anlage am Samstag voll gesperrt

Verkehr in Mönchengladbach

Einer der wichtigsten Verkerhrsachsen kann am Samstag nur eingeschränkt genutzt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Mönchengladbach Weitere Sperrungen im Mönchengladbacher Stadtgebiet: Die Hermann-Piecq-Anlage ist fast den gesamten Samstag nicht zu befahren, weil es eine Sonderprüfung an einer Überführung gibt.

Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger müssen sich am kommenden Samstag auf eine Sperrung einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt einstellen. Am 9. April ist die Herrmann-Piecq-Anlage zwischen der Viersener Straße und der Mozartstraße von 7 bis 18 Uhr für Autos, Radfahrer und Fußgänger voll gesperrt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Grund ist eine Sonderprüfung der Brücke Bettrather Straße, die über die Herrmann-Piecq-Anlage führt.