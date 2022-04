Aus den Vereinen : Torjägerin wirbt für den SV Straelen

Straelen Samira Berns gehört zu den besten Stürmerinnen der Niederrheinliga. Ab sofort widmet sich die Winnekendonkerin auch beruflich dem Fußball. Die Sportbusiness-Managerin soll dem Regionalligisten zu mehr Popularität verhelfen.

„Vor mehr als einem Jahr rief ihr Vater mich an und stellte den Kontakt zu Samira her. Sie fragte mich, ob ich ihr eine Arbeitsstelle bei einem Profi-Club vermitteln könnte, sie würde in einem Jahr ihr Bachelor-Studium Sportbusiness-Management abschließen“, erzählt Tecklenburg. „Ich habe ihr gesagt, dass ich mich darum kümmern werde, was ich natürlich nicht gemacht habe.“