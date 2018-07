Grün-Weiß Vernum hat aus Fehlern gelernt.

Fußball : Bloß nicht noch einmal ein Pannenstart

Foto: Ja/Heinz Spütz

Vernum Die Mannschaft des Fußball-A-Ligisten möchte zeigen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Der Start in die letzte Saison ging bei den Grün-Weißen aus Vernum gründlich in die Hose. In den ersten acht Spielen konnte die Mannschaft nur einen einzigen Sieg feiern. Die Folge: Ein langer Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern. Solch eine Panne soll sich natürlich nicht wiederholen. Zwar belegten die Schützlinge von Trainer Sascha Heigl letztlich noch Platz acht und lagen damit voll im Soll. Doch diesmal wollen sie von Anfang an zeigen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben.

„In der der Winterpause haben wir uns natürlich zusammengesetzt und geredet. Offensichtlich haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen“, erinnert sich Sascha Heigl. Die Vorbereitung auf neue Taten ist in vollem Gange. Und wie vor jeder neuen Saison stellt sich in Vernum die gleiche Frage: „Wo sollen wir trainieren?“ Die örtliche Platzanlage ist regelmäßig zu Beginn der Vorbereitung wochenlang gesperrt. Somit ist das gesamte Team gezwungen, jeden sich bietenden freien Platz in und um Geldern zu nutzen. „Was meinst du, weshalb wir uns hier in Sonsbeck im Wald am Trimm-dich-Pfad mit der Bolzwiese treffen?“, fragt der Trainer und sieht dabei nicht unbedingt glücklich aus.

Für die neue Saison wünscht sich der erfahrene Coach, dass jeder Spieler stets die nötige Konzentration und Einstellung auf den Platz bringt, um in Zukunft möglichst wenig oder im Optimalfall gar keine Punkte leichtfertig zu verschenken. Denn von der spielerischen Qualität seiner Mannschaft ist er absolut überzeugt.

Durchaus selbstkritisch stellt sich Heigl mitunter die Frage, ob er mit seiner Ansprache die Mannschaft auch tatsächlich erreicht. „Wenn wir verlieren, verliere ich als Trainier schließlich mit“, erklärt er. „Und dann ist es ganz normal, dass man sein eigenes Handeln auch überdenken muss.“

Mit mangelnder Akzeptanz habe das nichts zu tun, ansonsten hätte er seinen Vertrag nicht um ein weiteres Jahr verlängert. Zusätzlich setzt er auf seinen neuen Co-Trainer Mark van Heekeren, der jahrelang als Spieler ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft war und die Sprache der Spieler spricht.



Lokalsport : GW Vernum plant Befreiungsschlag

zurück

weiter

Heigl weiß, dass die Grün-Weißen von der Konkurrenz nicht unterschätzt werden. Deshalb sei es doppelt wichtig, dauerhaft gute Leistungen zu bringen, das richtige Gesicht zu zeigen und an einem Strang zu ziehen.

Der Vernumer Kader ist sinnvoll verstärkt worden. Marius Janßen kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und soll der Abwehr weitere Stabilität verleihen. In Martin Weiser kommt ein talentierter Mittelfeldspieler vom SV Issum zu den Grün-Weißen. Aufstrebende Spieler aus der zweiten Mannschaft und der eigenen A-Jugend wie Peter Schild, Frederic de Raef, Justin Tebartz-van Elst und Joshua Fischer komplettieren den Kader.

Ein schmerzlicher Verlust ist der Wechsel von Marcus Brouwers zu Arminia Kapellen. Simon Patberg, der beim SV Sevelen eine neue Herausforderung sucht, hätten die Vernumer Verantwortlichen ebenfalls gerne behalten. Für neuen Schwung soll das vergrößerte Trainerteam sorgen. Mark van Heekeren wird Sascha Heigl an der Seitenlinie assistieren. Ausschließlich auf seine Arbeit als Torwarttrainer kann sich André Wilmsen konzentrieren. Als Athletiktrainer ist bereits im zweiten Jahr Gerhard Driessen tätig. „Mädchen für alles“, wie er sich selber bezeichnet, ist Joachim Duwe, der Mannschaftsbetreuer.

Das von Heigl bevorzugte Spielsystem ist der Ballbesitzfußball – allerdings nicht um jeden Preis. „Natürlich informieren wir uns über unsere Gegner und sind in der Lage, das System flexibel anzupassen“, versichert Heigl, der mit einem ausgeglichen besetzten 18-Mann-Kader planen kann. Zielsetzung: Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte mit Tendenz in Richtung Spitzengruppe.