Kevelaerer Sportschützin startet bei Olympia und WM

Kevelaer Das Ausnahmetalent der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer macht den nächsten Schritt auf der Karierreleiter. Anna Janshen hat sich für die WM in Südkorea und die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires qualifiziert.

Im Vorfeld kann sich die junge Meisterschützin Tipps aus erster Hand bei einem Vereinskameraden holen. Der Kevelaerer Bundesliga-Schütze Alexander Thomas war vor acht Jahren bei den Olympischen Jugendspielen in Singapur mit von der Partie und verpasste damals nur um Haaresbreite eine Medaille. Bevor Anna ihre Koffer für die Reise nach Südamerika packt, muss sie sich wahrscheinlich noch von einem Jetlag erholen. Denn auch für die Weltmeisterschaft der Sportschützen, die zuvor in Changwon (Südkorea) ausgetragen wird, hat sich die junge Kevelaererin zwei Startplätze gesichert. In denen Disziplinen Kleinkaliber, 3 mal 40 Schuss, und Luftgewehr gehört Anna Janshen einmal mehr zu den deutschen Hoffnungsträgerinnen. Nach Asien wird sie von ihrer Zwillingsschwester Franka begleitet, die mit dem Luftgewehr ebenfalls ein WM-Ticket ergattert hat. In den vier Qualifikationswettkämpfen (jeweils 60 Schuss) ließen die Schwestern ihre Konkurrentinnen weit hinter sich. Anna wurde mit insgesamt 2509,5 Ringen ihrer Favoritenrolle gerecht und landete auf dem ersten Platz. Mit 2495,0 Ringen folgte Franka dicht dahinter auf dem zweiten Platz. Damit gehören die beiden Kevelaererinnen zu den erfolgreichsten Sportlerinnen im Juniorenkader des Deutschen Schützenbundes. Ausgetragen wurde die Qualifikation im Rahmen der nationalen Ranglisten-Wettkämpfe in Suhl und München, wo auch ihre junge Mannschaftskameradin Alison Bollen die Luftgewehr- und Kleinkalibergewehr-Wettkämpfe bestritt. Sie steht als dritte SSG-Sportlerin in den Startlöchern für einen Platz im Jugend-Nationalkader.