Viktoria Winnekendonk setzt auf die Jugend.

Fußball : Ein Verein setzt ganz auf seine Jugend

Winnekendonk Trainer Sven Kleuskens möchte den Klassenerhalt schaffen und eine Mannschaft für die Zukunft aufbauen.

Sven Kleuskens, Trainer der Viktoria aus Winnekendonk, gibt offen zu, dass seine Mannschaft in der vergangenen Saison vom guten Saisonstart gelebt hat. Zwischenzeitlich grüßten die Kicker aus der Marienstadt sogar von der Tabellenspitze. Das Polster war groß genug, um später nicht in den Abstiegssumpf zu geraten – letztlich landete das Team auf Platz elf. „Die Mannschaft ist im Saisonverlauf eine Einheit geworden“, sagt Kleuskens. „Wir haben das Maximale herausgeholt.“ In die neue Saison startet der Coach ohne eine besondere Zielsetzung und großartige Erwartungen. Der Coach konzentriert sich auf die Integration von acht Jugendlichen aus den eigenen Reihen.

Damit dieser Prozess möglichst schnell und reibungslos über die Bühne geht, ist Kleuskens ein kluger Schachzug eingefallen. Er hat Felix Naber einfach mal gefragt, ob er nicht sein Co-Trainer werden möchte. Hintergrund: Der 21-jährige Naber hat die A-Jugend der Viktoria in der vergangenen Saison als verantwortlicher Trainer zur Meisterschaft in der Leistungsklasse geführt und kennt seine Jungs wie kein anderer. Sportabiturient Naber hat sofort zugesagt und hilft ab sofort dabei, in Winnekendonk eine schlagkräftige Mannschaft für die Zukunft aufzubauen.



Insgesamt schätzt Sven Kleuskens die Kreisliga A noch stärker als in der vergangenen Saison ein. Er vertraut darauf, dass die Viktoria mit dem nötigen Teamgeist und einer ordentlichen Portion Einsatz die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammelt. Zuversichtlich stimmt ihn die Trainingsbeteiligung, die schon in der abgelaufenen Saison ein großes Plus war – der positive Trend hat sich in der Vorbereitung bestätigt. Zum Saisonauftakt hat der Spielplan den Winnekendonkern gleich ein Auswärtsspiel beim Bezirksliga-Absteiger SV Sevelen beschert. „Das ist natürlich direkt eine Nummer. Die spielen noch fast mit der gleichen Mannschaft. Und der Gierschner hat sie zurück ins Leben gebracht“, lobt Kleuskens seinen Kollegen und möchte dennoch sofort eine Duftmarke im Hexenland hinterlassen. Hoffnungen setzt er in die beiden Neuzugänge Alex Horster und Marco Timm. Horster kommt aus Kervenheim und gilt als Führungsspieler, der auf dem Platz den Mund aufmacht und den jungen Spielern mit seiner Routine eine Hilfe sein soll. Marco Timm hat zwar längere Zeit pausiert – doch ein Torjäger verlernt so schnell sein Handwerk nicht.