Fußball-Regionalliga : Unter „Riegel-Rudi“ weiter ohne Gegentor

Der SV Straelen – hier Toshiaki Miyamoto (r.) – tat sich lange Zeit auch in Überzahl überaus schwer mit dem Tabellenletzten aus Krefeld. Erst in der Schlussphase sorgte der Gastgeber für klare Verhältnisse. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Fußball-Regionalliga: Vor 900 Besuchern gelingt dem SV Straelen ein glanzloses 2:0 gegen den KFC Uerdingen. Unter Leitung von Trainer Rudi Zedi hat die Mannschaft aus drei Spielen sieben Punkte geholt – außerdem steht die Null.

„Die Leistung meiner Mannschaft im ersten Durchgang hat mir überhaupt nicht gefallen. Das habe ich in der Kabine deutlich angesprochen“, sagte Zedi anschließend in der Pressekonferenz. Auch in der zweiten Halbzeit tat sich der SV Straelen anfangs sehr schwer. Die Gäste hatten gegen einen einfallslos wirkenden Kontrahenten keine größeren Probleme, ihr Tor zu verteidigen.

Das sollte eigentlich die Entscheidung gewesen sein. Doch nach dem folgenden Anstoß sorgte ein alter Bekannter kurzzeitig noch einmal für Aufregung. Straelens ehemaliger Torjäger Shun Terada, der an der Römerstraße zwei sehr erfolgreiche Jahre verbracht hat, feierte an alter Wirkungsstätte sein halbstündiges Debüt im neuen Trikot. Mit seiner enormen Geschwindigkeit setzte sich der Japaner am rechten Flügel durch und konnte auf seinem Weg zum Tor von Jiha Yoo nur mit einem Foul gebremst werden. Schiedsrichter Felix Weller entschied auf Strafstoß. Doch erneut war auf Kevin Kratzsch Verlass – mit seiner dritten Großtat an diesem Tag parierte er den Schuss von Marco Cirillo. Die Straelener Spieler wussten anschließend ganz genau, bei wem sie sich zu bedanken hatten und feierten ihren jungen Torhüter.