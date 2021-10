Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau will weiter auf der Euphorie-Welle surfen

Bedburg-Hau Der Landesligist hofft, dass er nach der sehr guten, aber kräftezehrenden Leistung im Pokalspiel am vergangenen Mittwoch wieder genug Power hat, um den VfL Tönisberg am Sonntag zu schlagen.

In der vergangenen Woche hatte die SGE einen verdienten 3:0-Auswärtssieg bei der SV Hönnepel-Niedermörmter gefeiert. Jetzt will das Team am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den VfL Tönisberg nachlegen und sich weiter von der Gefahrenzone absetzen. Was vor der Partie im heimischen IGETEC-Sportpark für die 05er zählt, ist schnell die Strapazen aus den 120 Minuten am Mittwochabend aus den Beinen zu bekommen. Bleibt zu hoffen, dass sich die SGE besser erholt als nach der ersten Pokalrunde, in der die SGE gegen SC Düsseldorf-West ebenfalls in die Verlängerung und sogar ins Elfmeterschießen musste. Anschließend hatte das Team in der Liga beim TSV Meerbusch (0:2) zu wenig im Tank, um dem Gegner auf Augenhöhe begegnen zu können.