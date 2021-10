Fußball-Kreispokal : Markus Müller bewahrt Wa.-Wa. vor dem Pokal-Aus

Wachtendonks Ex-Profi Markus Müller (vorn) besiegte den Kevelaerer SV nahezu im Alleingang. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve 31 Tore in fünf Spielen – in der zweiten Runde um den Kreispokal kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. A-Ligist Kevelaerer SV bringt den benachbarten Landesligisten aus Wachtendonk an den Rand einer Niederlage.

31 Tore in fünf Spielen – in der zweiten Runde um den Pokalwettbewerb des Fußball-Kreises Kleve/Geldern ging’s am Mittwochabend turbulent zu. Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum hatte reichlich Mühe, um mit einem 5:4 (2:2) beim A-Ligisten Kevelaerer SV den Sprung in die nächste Runde zu schaffen. Der Favorit lag bis zur 76. Minute mit 3:4 zurück. Dann drehten Ex-Profi Markus Müller, der vier Treffer erzielte, und Markus Keppeler den Spieß noch um. Für den Gastgeber trafen Max Wohlfahrt (2), Adrian Kopec und Nicolai Bühner.

Bezirksliga-Schlusslicht Uedemer SV behauptete sich nach Toren von Tim Kerkmann (3), Lukas Broeckmann und Jannik Ingenwerth mit 5:3 (3:1) beim B-Ligisten Concordia Goch. Peter Küppers, Oliver Hufsky und Jan Hinnemann trafen für den Gastgeber. Torjäger Omuvire Arigh­wrode (3) und Frederik Janssen sorgten dafür, dass A-Ligist SV Nütterden nach dem 4:2 (2:0) gegen den B-Ligisten BV DJK Kellen in Runde drei dabei ist. Für die Gäste trafen Lars Buunk und Johann Brak.

Vier Tage vor dem Spitzenspiel beim SV Sevelen musste sich A-Ligist GW Vernum beim Ligarivalen SV Herongen mit 1:3 (1:1, 1:0) nach Verlängerung geschlagen geben. Marcus Brouwers brachte die favorisierten Gäste in Führung (18.). Herongens Pascal Mertens (69.) erzwang die Extraschicht, in der Pascal Bially (106.) und Justin Haack (110.) für die Entscheidung zu Gunsten der Blau-Weißen sorgten. A-Ligist SG Kessel/Hommersum-Hassum feierte nach Toren von Dominik Saat (2), Gian-Luca Dittrich und Nils Blasberg einen 4:0 (3:0)-Erfolg beim B-Ligisten SuS Kalkar. Bezirksligist DJK Twisteden ist kampflos weiter, da Ligarivale TSV Weeze wegen Spielermangels absagen musste.