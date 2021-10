0:2 beim SV Straelen : Kein Punkt für den KFC, aber Gelb-Rot für Charles Atsina

Straelen Der KFC Uerdingen verliert beim SV Straelen mit 0:2. Die Mannschaft präsentiert sich zwar engagierter, doch der Platzverweis von Charles Atsina und ein Torwartfehler von Jonas Brendieck leiten die Niederlage ein. Der eigenwillige Marco Cirillo verschießt einen Elfmeter.

Der KFC Uerdingen präsentierte sich beim SV Sraelen zwar verbessert, aber zu undiszipliniert. So verlor er beim Nachbarn am Niederrhein mit 0:2 und übernahm wieder die Rote Laterne in der Fußball-Regionalliga.

Die Uerdinger zeigten zumindest von Beginn an eine engagiertere Leistung als zuletzt. Viel mehr als einen Schuss von Leon Augusto, der knapp über das Tor ging. Viel schlimmer war jedoch der zweimalige Aussetzer von Charles Atsina: erst holte er sich völlig unnötig die Gelbe Karte ab, um 40 Sekunden später nach einem unkontrollierten Einsatz in der 36. Minute des Feldes verwiesen zu werden. Der KFC spielte ohne Stürmer weiter, hatte aber in Unterzahl dann seine beste Chance. Nachdem sich Augusto auf der rechten Seite schön durchgesetzt hatte, scheiterte Cirillo aus sieben Metern jedoch an Torhüter Kevin Kratzsch. So ging es torlos in die Pause.