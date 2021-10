Fußball-Niederrheinpokal : SV Walbeck feiert Ersatztorwart

Geldern Fußball-Bezirksligst wirft den Landesligisten VfL Rhede im Elfmeterschießen aus dem Niederrhein-Pokal. Alexander Skeip hält zweimal und verwandelt sicher.

Der Unterhaltungswert des Pokalspiels zwischen dem Bezirksligisten SV Walbeck und dem Landesligisten VfL Rhede erreichte am Mittwoch am Bergsteg fast schon Hollywood-Niveau. Und am Ende eines langen Fußballabends durften die Gastgeber dann auch ihren Helden feiern, der dafür gesorgt hat, dass der Außenseiter in der dritten Runde des Niederrhein-Pokals steht. Ersatztorhüter Alexander Skeip, der Spielpraxis sammeln sollte, hatte sich schon während des Spiels mit einigen guten Paraden ausgezeichnet. Als er im Elfmeterschießen den ersten Rheder Strafstoß pariert hatte, jagte anschließend Walbecks Kapitän Daniel Mertens den Ball in den Walbecker Nachthimmel. Doch Skeip zeigte auch beim nächsten Strafstoß Nerven und hielt erneut. Dann trat er im Torhüterduell selbst zum finalen Versuch an, verwandelte eiskalt zum 7:6 (2:2, 2:0)-Enstand und fand sich wenige Sekunden später unter einer jubelnden Walbecker Spielertraube wieder.