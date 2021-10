Fußball : Guido Contrino freut sich auf das Wiedersehen

Wachtendonk/Kalkar Fußball-Landesliga: Der Trainer des TSV Wachtendonk-Wankum hütete einst das Tor der SV Hönnepel-Niedermörmter. Am Sonntag möchte Contrino mit seiner Mannschaft die gute Heimbilanz ausbauen.

Für Guido Contrino, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum, ist am Sonntag das Heimspiel gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter (Anstoß 16 Uhr) etwas ganz Besonderes. In seiner aktiven Torhüter-Laufbahn ließ der mittlerweile 50-Jährige einst auch den Acker an der Düffelsmühle beben und war unter anderem an einem Aufstieg beteiligt.