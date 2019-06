Fußball : „Für den Verein hat der Abstieg keine Folgen“

Kevelaer (ütz) Trotz des Abstiegs können sich die Spieler und Verantwortlichen des Kevelaerer SV erhobenen Hauptes aus der Bezirksliga verabschieden. Es dürfte nicht lange dauern, bis die junge und begeisterungsfähige Truppe von Ferhat Ökce wieder Grund zum Jubeln hat.

Dennis Hermens, Kapitän : „Wir hatten die Chance, den Abstieg zu vermeiden. Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft, haben alles gegeben und es trotzdem nicht geschafft. Das ist verdammt bitter und enttäuschend.“

Marvin Flassenberg, Spieler: „Ich kann das alles noch nicht begreifen. Das ist so was von traurig. Ich wohne nur ein paar Meter entfernt vom Sportplatz weg. Vor eineinhalb Jahren bin ich wieder hierhin zurückgekommen. Der KSV, das ist mein Verein. Es waren so viele Zuschauer hier. Und dann das.“