Aus den Schulen : Großes Fußball-Turnier mit Tina Theune

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist eine europäische Jugendinitiative und ein entsprechendes Netzwerk.

Schulen, die ausgezeichnet werden möchten, einigen sich in einer Selbstverpflichtung mehrheitlich darauf, aktiv gegen Rassismus vorzugehen. Im Mai 2019 waren in Deutschland 3000 Schulen und mehr als 300 außerschulische Kooperationspartner am Netzwerk beteiligt.