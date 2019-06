Tennis : Tennis: Die Situation in den Kreisligen und Kreisklassen

GELDERLAND Auf der Kreisebene ist das Tabellenbild teilweise noch etwas diffus, weil bisher eine unterschiedliche Anzahl an Spielen bestritten wurde.

Kreisliga Herren. Während Blau-Weiß Issum, Blau-Weiß-Gold Straelen und TC Sevelen II bereits je drei Begegnungen hinter sich haben, konnte Blau-Weiß Veert erst einmal ins Geschehen eingreifen. Das Team wird am Wochenende zuhause das Spiel gegen Straelennachholen. Die besten Karten für den Aufstieg in die Bezirksklasse B haben die Issumer. Mit Siegen gegen Sevelen II (9:0), Straelen (5:4) und Kerken (5:4) stehen sie derzeit an der Tabellenspitze. Ob die Veerter in der Lage sind, hier aufzuschließen, zeigt sich an den kommenden beiden Wochenenden. Issum selbst wird erst am 29. Juni wieder ins Geschehen eingreifen, dann gegen Veert. Als aktuell Zweitplatzierter haben auch die Straelener ganz gute Chancen, im Aufstiegsgerangel noch mitzuwirken. Insbesondere das Spiel in Veert wird Aufschluss geben, welches der Teams am Tabellenführer dran bleibt. Sevelen droht am Tabellenende der Abstieg in die Kreisklasse.