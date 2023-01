Neue Ausrüstung Trikots und Aufwärmshirts für Grün-Weiß Vernum

Kapitän Johannes Terhorst bedankte sich bei den Sponsoren und gab einen Einblick in die laufende Saison. Nachdem GW Vernum im Vorjahr lange auf den Aufstieg in die Bezirksliga hoffen durfte, rangieren die Grün-Weißen aktuell „nur“ auf Rang acht in der Kreisliga A. In der Rückrunde soll es noch ein paar Plätze nach oben gehen.