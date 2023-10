Sport in Radevormwald TV Herbeck hat neuen Sponsor gefunden

Der Kontakt kam laut Abteilungsleiter Dustin Dörner durch den Geschäftsführer Giuliano Taglialatela zustande, welcher selbst noch in Remscheid aktiv Fußball in der Betriebssportliga betreibt. „Wir danken der Firma Walter Schäfer herzlich für ihre erneute Unterstützung. Nachdem in den beiden vergangen Jahren viele neue Spieler dazu kamen, war es für uns wichtig, wieder in einheitlicher Kleidung aufzutreten“, berichtete Dörner. Weitere interessierte Unternehmen könnten gerne Kontakt zu dem Verein aufnehmen. „Wir sind dankbar für jede Art von Unterstützung – seien es Trikots, Jogginganzüge oder Bälle“, sagte Dörner.