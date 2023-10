Fußball-Kreisliga A Viktoria Winnekendonk kommt nicht über ein Unentschieden hinaus

TSV Nieukerk – SV Arminia Kapellen-Hamb 2:1 (1:1). Durch den ersten Heimsieg der Saison konnten die Gäste den Abstand zum Tabellenkeller etwas vergrößern. In einer abwechslungsreichen Partie agierten die Teams auf Augenhöhe. Felix Brusius brachte nach 18 Minuten den TSV in Führung. Doch Kapellen gelang durch Serkan Külcür der verdiente Ausgleich (45.+1). In Durchgang zwei spielten beide Teams weiter auf Sieg. In der Nachspielzeit ließ Lukas Bollen sein Team dann jubeln (90.+2). „In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch mit dem etwas glücklicheren Ende für uns“, sagte TSV-Coach Wilfried Steeger.