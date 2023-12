Fußball-Kreisliga A Grün-Weiß Vernum lässt die Leidenschaft vermissen

Fußball-A-Ligist Grün-Weiß Vernum verabschiedet sich als Tabellenzehnter in die Winterpause. Die beiden Derby-Niederlagen zum Abschluss – 1:3 gegen Arminia Kapellen und 3:4 gegen den SV Walbeck – haben eine einstellige Platzierung in der oberen Tabellenhälfte verhindert. „Gegen die Arminia hatten wir bei 18:6-Torschüssen ein klares Chancenplus, haben es aber wieder einmal nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Und gegen Walbeck sind wir erst in der zweiten Halbzeit wach geworden“, sagt Trainer Sascha Heigl.