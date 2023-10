Neuer Leak von „Footy Headlines“ Warum eine Website offenbar weiß, dass das DFB-Trikot lila-pink wird

Mit der Wahl von Julian Nagelsmann als Bundestrainer hat der DFB etwas riskiert. Nicht nur beim Fußball traut sich der junge Coach schließlich was. Auch in Modefragen schießt er gerne aus der Hüfte. Seine teilweise durchaus gewagten Outfits erfuhren schon bunt gemischte Benotungen in der Öffentlichkeit. Einige Kleidungsstücke des 36-Jährigen verursachten auch über die Spiele hinaus noch Diskussionen. Ein roter Mantel, mit dem er 2017, damals noch in Diensten der TSG Hoffenheim, beim Spiel in München auftauchte, entfachte wilde Wechselgerüchte. Nagelsmann ging zunächst nach Leipzig, der Mantel erlangte kurzfristig derartige Prominenz, dass er für eine vierstellige Summe versteigert werden konnte.