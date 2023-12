Rockin’X-Mas im Sonsbecker Kastell Ein Abend für die Seele

Seit dem 1. Dezember befindet sich der Bühnenstar nun mit acht weiteren Musikern auf Tournee, am Samstag machte die Band in Sonsbeck Halt. Mit Songs wie „Driving home for Christmas“ und „Happy Xmas (War is over)“ einerseits, sowie „Let it be“ und „Sunny“ andererseits traf Engelien natürlich voll und ganz den Geschmack der etwa 300 Gäste, die am Abend ins Sonsbecker Kastell gekommen waren.