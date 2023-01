Finanzielle Hilfe für Sportvereine So landet Fördergeld bei den Sportlern

Digitale Förderung des Breitensports Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – kurz EFRE – hat das NRW-Wirtschaftsministerium für diesen Zweck rund 30 Millionen Euro erhalten. Die für den Sport zuständige Staatskanzlei verteilt dieses Geld jetzt im gesamten Bundesland. „In der Corona-Zeit hat sich gezeigt, dass viele Vereine technisch nicht auf dem Stand sind, um beispielsweise Online-Meetings organisieren zu können. Das soll und muss sich ändern“, sagt Stermann. Er hat bereits zum Taschenrechner gegriffen. In den Kreis Kleve wandern rund 450.000 Euro für die Vereine, die damit in Hard- und Software investieren können. Bislang sind kreisweit erst Anträge in Höhe von 70.000 Euro eingegangen. Wer in die digitale Offensive gehen möchte, sollte sich allerdings möglichst schnell mit dem Dachverband in Verbindung setzen. Die Antragsfrist endet am 10. März.