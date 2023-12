Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A SV Walbeck gewinnt das Derby

„Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen“, sagte der Vernumer Coach Sascha Heigl. Doch nach 16 Minuten versuchte es Walbecks Niklas Tebbe aus der Distanz – sein Schuss aus rund 30 Metern landete im linken oberen Winkel des Vernumer Tors. „Das war schon ein Nackenschlag für uns“, so Heigl. Die Vernumer Verunsicherung zeigte sich dann auch in Minute 25, als nach einem Eckball für die Gäste Joschua Fischer per Kopf ins eigene Netz zum 0:2 traf. Der SV Walbeck blieb am Drücker und belohnte sich in der 31. Minute, als Nick Holla zur 3:0-Pausenführung traf.