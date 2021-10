Frauenfußball : SV Walbeck glänzt nur eine Halbzeit, Viktoria siegt weiter

Gelderland Frauenfußball-Niederrheinliga: Viktoria Winnekendonk verbessert sich auf Platz acht und freut sich auf Duell mit Borussia Mönchengladbach II.

Am Ende sprang zwar die erwartet deutliche Niederlage heraus. Doch beim 1:5 (1:0) bot Frauenfußball-Niederrheinligist SV Walbeck dem Tabellenzweiten SGS Essen III zumindest eine Halbzeit lang mehr als Paroli. „Wir haben unter den derzeitigen Voraussetzungen wohl unsere beste Halbzeit in dieser Saison gespielt“, sagte Walbecks Trainer Dieter Blomm. So war dann auch die 1:0-Pausenführung, für die Sabine Kawaters mit ihrem Treffer in der 32. Minute gesorgt hatte, mehr als verdient. Glück hatten die Gastgeberinnen, dass Torhüterin Jessica Weber nach einer „beherzten“ Abwehr-Aktion mit der gelben Karte davon kam.