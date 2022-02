Fußball, A-Junioren-Bundesliga : U19 erzwingt gegen Köln den Sieg

Leverkusen Ein spätes Joker-Tor erlöst den Bayer-Nachwuchs beim 2:1-Erfolg gegen Viktoria Köln. Trainer Sven Hübscher spricht von einem „verdienten Arbeitssieg“.

Neben Iker Bravo, der mit der spanischen U17-Nationalmannschaft in Portugal beim Algarve-Cup im Einsatz ist, musste das Trainerteam gegen die Domstädter auch auf den verletzten Roy Steur verzichten. Dafür rückten Can Moustfa und Ersatzkeeper Maximilian Neutgens in die Startelf. Gegen tief stehende Kölner übernahmen die Bayer-Junioren sofort die Spielkontrolle. Die erste gute Möglichkeit bot sich Noah Pesch. Er kam hatte den Gäste-Keeper zwar schon umkurvt, geriet aber in Rückenlage und schoss deutlich über das freie Tor (10.). Die nächste gute Chance bot sich Moustfa, der seinen Abschluss – nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß – ebenfalls über den Kasten setzte (37.). Kurz vor der Pause jubelten dann plötzlich die Kölner. Nach einem Rückpass von Felix Erken zögerte Neutgens einen Moment zu lang, schoss den anlaufenden Benjamin Hemcke an und musste mit ansehen, wie der Ball in das verwaiste Tor rollte (43.).