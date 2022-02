Noten-Check zum Augsburg-Spiel : Leser küren einen Gladbacher deutlich zum Spieler des Spiels

Foto: dpa/Federico Gambarini 18 Bilder Borussia - Augsburg: die Fohlen in der Einzelkritik

Interaktiv Mönchengladbach Wir wollten wissen: Wie haben Sie die Leistung der Borussen beim 3:2 gegen den FC Augsburg gesehen? Das Votum der Leser ähnelt dem der RP-Reporter, wobei die Fans von Borussia Mönchengladbach einen eindeutigen Mann des Tages ausgemacht haben.

So viel Einigkeit herrschte bislang wohl selten. Nachdem die Gesamt-Durchschnittsnote der Borussia-Reporter zum 3:2-Erfolg gegen den FC Augsburg eine 2,7 ergab, bewerteten nun die Fans die Leistungen der Gladbacher auf demselben Niveau: Auch die Durchschnittsnote der Leser, die an der Abstimmung teilnahmen, lag letztlich bei einer 2,7. Indes gab es in der Bewertung der einzelnen Profis durchaus einige Unterschiede.

So kürten die RP-Leser einen klaren Sieger des Spiels, während wir mehrere Gladbacher mit der Note 2 bewertet hatten. Für die Fans stach allerdings Alassane Plea nochmals heraus, er bekam im Schnitt eine 1,76, was in etwa einer 1- entspricht. Der Franzose, der Manu Konés 1:0 vorbereitete, hatte einen starken Auftritt geboten, mit vielen guten Aktionen – auch in der Rückwärtsbewegung. Bei zwei Borussen war die Diskrepanz zwischen Reporter- und Leser-Noten allerdings noch größer.

So bewerteten die Leser die Leistung Yann Sommers positiver als wir (Note 3) und gaben im Schnitt eine 2,2, was einer 2- gleichkommt. Die Fans erkannten also ebenfalls an, dass Borussias Keeper machtlos war bei den beiden Gegentoren in der zweiten Halbzeit, die Gladbach gegen den FCA kassierte. Deutlich besser kam bei den Lesern auch Breel Embolo weg, der im Schnitt eine 3,79 (3-) erhielt, während wir dem Stoßstürmer eine 4- gegeben hatten.

Dagegen war bei fünf Spielern, die am Samstag in der Startformation standen – sämtliche Einwechselspieler erhielten aufgrund ihrer kurzen Einsatzzeit keine Benotung mehr – der Notendurchschnitt der Leser etwas schwächer als unserer: Marvin Friedrich (RP-Note 3) kam auf eine 3,2, Nico Elevdi (3) ebenfalls auf eine 3,2, Stefan Lainer (2-) auf eine 2,9, Ramy Bensebaini (2) auf eine 2,2 und Jonas Hofmann (2) auf eine 2,3.

Bei den übrigen drei Borussen-Profis waren die Unterschiede nur sehr gering, wobei Florian Neuhaus (3+) bei den Lesern mit einer 2,6 leicht besser lag, während dessen Doppelsechs-Nebenmann Manu Koné (2-/2,4) und Innenverteidiger Matthias Ginter (3/3,1) geringfügig schlechter von den Fans bewertet wurden. In der Summe jedoch waren sich Reporter und Leser einig: Borussias Team hatte sich für den Heimerfolg gegen Augsburg eine 3+ verdient. Es gibt also trotz der drei Punkte noch Luft nach oben.

(togr)